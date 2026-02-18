Tlaxcala. - Por una presunta omisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), una mujer reportada como desaparecida en 2017 y después localizada sin vida en esta entidad, pasó casi nueve años en una fosa común, los mismos años que su madre se dedicó a buscarla.

La víctima era identificada como Elena Liliete Álvarez, desaparecida en julio de 2017 en la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Tenía 33 años, y su última ubicación con vida fue en la calzada de Tlalpan aproximadamente a las 08:00 horas.

De acuerdo con el testimonio de su madre, hasta este febrero de 2026, fue notificada por las autoridades que el cadáver de Elena Liliete estuvo durante todo ese tiempo en una fosa común de la FGJE.

La mujer fue localizada sin vida el 13 de agosto de 2017 en territorio tlaxcalteca; es decir, 23 días después del reporte de su desaparición.

“Me notifican ocho años, cinco meses y tres semanas después, cuando mi hija fue encontrada el 13 de agosto de 2017 y la ingresan al Semefo de Tlaxcala en calidad de desconocida”, expuso su madre ante algunos medios de comunicación.

Afirmó que, aunque hubo una colaboración entre fiscalías para ubicarla, en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México hubo una negativa de que existiera una ficha de búsqueda a nombre de Elena Liliete, aunado a que no consideró los tatuajes que la hacían identificable.

“En el caso de mi hija, las autoridades han cometido muchas negligencias y muchas omisiones, no han revictimizado, pero sobre todo a mi hija. Ella ya debería estar con nosotros en un lugar digno; sin embargo, estaba en la fosa común de Tlaxcala”, asentó la madre.

Aunque la información ya se propaga a través de diversos medios de comunicación, sustentada por el testimonio de la madre de Elena, la Fiscalía de Tlaxcala no ha emitido ningún informe oficial sobre este caso que evidencia una negligencia y omisión, así como una violación a los derechos de las víctimas directas e indirectas.

La madre de la víctima aseveró que todavía no recibe el cadáver, pero una vez que esto ocurra, buscarán que las autoridades investiguen un feminicidio y no un homicidio.

Se desconocen las condiciones que provocaron la muerte de Elena Liliete y exactamente en qué lugar de Tlaxcala fue encontrado su cuerpo en 2017.

Ese año, precisamente el 14 de agosto, activistas de diversas organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo al derecho de vivir una vida libre de violencia, presentaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (Convim) una segunda petición para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala al haber documentado 35 casos de mujeres desaparecidas, entre niñas, adolescentes y mujeres adultas.

Ese mismo año también advirtieron por decenas de casos de violencia contra las mujeres y feminicidios; no obstante, la AVG en Tlaxcala fue declarada en 2021, cuando inició la administración de la actual gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, quien posteriormente fue señalada por el presunto uso político de esta herramienta para la protección de las mujeres.

