Cuernavaca, Mor.- El incendio de un camión que transportaba harina cuando circulaba sobre la autopista México–Cuernavaca, alertó a la Guardia Nacional, Policía municipal y personal de Protección Civil del Estado, porque el siniestro ocurrió a unos metros de una gasolinera.
El informe preliminar indica que el pesado camión circulaba sobre la autopista, antes de cruzar el acceso de la Paloma de la Paz, cuando un sobrecalentamiento de las balatas provocó el fuego en las llantas, lo que alertó a los automovilistas. No hay reportes de personas lesionadas.
Una brigada de la Coordinación Estatal de Protección Civil transitaba por ese tramo carretero y sofocó el fuego, lo que impidió la propagación de las llamas hacia otras zonas del camión.
Minutos después llegaron elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para agilizar la circulación vehicular en la zona y coordinar el retiro de la unidad.
Cuerpos de emergencia trabajaron en el sitio para controlar en su totalidad el siniestro. No se reportaron personas lesionadas.
