Cuernavaca, Mor.- El de un camión que transportaba harina cuando circulaba sobre la , alertó a la Guardia Nacional, y personal de Protección Civil del Estado, porque el siniestro ocurrió a unos metros de una gasolinera.

El informe preliminar indica que el pesado camión circulaba sobre la autopista, antes de cruzar el acceso de la , cuando un sobrecalentamiento de las balatas provocó el fuego en las llantas, lo que alertó a los automovilistas. No hay reportes de personas lesionadas.

Una brigada de la Coordinación Estatal de Protección Civil transitaba por ese tramo carretero y sofocó el fuego, lo que impidió la propagación de las llamas hacia otras zonas del camión.

La Coordinación Estatal de Protección Civil sofocó el fuego. Foto: Especial
La Coordinación Estatal de Protección Civil sofocó el fuego. Foto: Especial

Minutos después llegaron elementos de la Guardia Nacional y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para agilizar la circulación vehicular en la zona y coordinar el retiro de la unidad.

Cuerpos de emergencia trabajaron en el sitio para controlar en su totalidad el siniestro. No se reportaron personas lesionadas.

