El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su Campaña Preventiva de Vacunación contra el sarampión y hasta el momento ha aplicado 1,107 vacunas contra el sarampión y rubeola y otras 150 contra la influenza a todo su personal.

Las cifras corresponden solo a las jornadas realizadas los días 19, 20 y 23 de febrero en los inmuebles de Tlalpan, Quantum, Moneda, Zafiro e Insurgentes, así como en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, con ayuda de personal médico del ISSSTE.

“La campaña permitió brindar protección no sólo al personal del Instituto, sino también a trabajadoras y trabajadores externos que desempeñan funciones en los inmuebles institucionales, como personal de jardinería, limpieza, comedor y policía auxiliar, así como representantes de los medios de comunicación”, señaló el instituto en un comunicado.

Las siguientes etapas de la campaña de vacunación voluntaria se prolongará en las instalaciones del INE en todo el territorio nacional los próximos días y es complementaria a las medidas de higiene establecidas ya a nivel país: uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y adoptar la sana distancia.

El pasado 18 de febrero, el INE dio a conocer que se registró la presencia de un caso aislado de sarampión en sus oficias de Viaducto Tlalpan, por lo que envió a la mayoría de los trabajadores no esenciales a trabajar vía home office.

em