Junto con las jacarandas que florecen en esta época del año, la Ciudad de México dará la bienvenida a la primavera con el Festival “Noche de Primavera 2026” que tendrá lugar el fin del semana del 21 y 22 de marzo, y que esté año reunirá a 75 agrupaciones musicales y artistas en 20 sedes a lo largo y ancho de toda la ciudad.

Además de las seis sedes tradicionales que se habilitan año con año: desde la plancha del Zócalo hasta La Cañada, en los Dinamos, este año se habilitarán otras 14 sedes con la intención de “territorializar y democratizar la cultura”, dio a conocer la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen.

“El objetivo de la Noche de Primavera es recuperar las calles, el espacio público, es una noche para la convivencia, promoviendo la fiesta, la música, la fiesta libre y segura. Tenemos 18 invitados internacionales: Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Nigeria, Italia”, señaló.

CDMX recibirá la primavera 2026 con Festival “Noche de Primavera” (02/03/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria indicó que en total serán 450 artistas que ofrecerán conciertos en las distintas sedes.

Entre las actividades, destaca la “Noche Sonidera” que tendrá lugar en la plancha del Zócalo; mientras que en Monumento a la Revolución se presentarán Los Lobos, Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño y Kerigma; en la Alameda Central estarán artistas como La Tremenda Korte; así como Amandititita y Pablito Mix que llenarán de sonido la Plaza Tolsá.

Adelantó que en el Museo del Estanquillo habrá ópera y hip-hop, mientras que en La Cañada se tocará house y techno.

Otras de las sedes que podrán disfrutar los capitalinos como parte de la “Noche de Primavera” son la Plaza de San Jacinto en Álvaro Obregón; el Parque Tezozomoc en Azcapotzalco; el Jardín Santiago Xicoténcatl en la Benito Juárez, el Deportivo El Cacalote, el Palacio Postal, Tlatelolco, la Alameda Sur, el Campamento 2 de Octubre, la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa; el Foro Cultural de la Magdalena Contreras, el Bosque de Chapultepec, la Plaza del Bolero en Tlalpan, y la Faro Tláhuac.

“En síntesis, son 20 sedes, 75 grupos; muchos de ellos liderados y compuestos por mujeres, 450 artistas en total”, dijo.

También habrá festival de las flores en revolución

Ese mismo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de marzo, tendrá lugar el Festival de las Flores en el Monumento a la Revolución, en donde 100 floriculrores podrán sus productos del Suelo de Conservación de la CDMX a disposición de los visitantes.

También habrá un museo interactivo sobre flores comestibles y un teporingo gigante hecho con flores, enmarcado por la flor característica de la capital en esta época: las jacarandas.

