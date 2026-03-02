Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por bajas temperaturas en seis alcaldías de la Ciudad de México para la mañana y madrugada del martes 3 de marzo.
En Tlalpan se activó alerta naranja por pronóstico de temperaturas de 1 a 3°C y heladas, entre las 2:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del martes.
Mientras que en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se activó alerta amarilla por temperaturas de 4 a 6°C, en el mismo periodo de tiempo.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
