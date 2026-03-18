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El América se prepara para un nuevo reto internacional al enfrentar este día de hoy al Philadelphia Union, un partido que representa una prueba de jerarquía y consistencia para el conjunto azulcrema.
Luego de tomar ventaja en el compromiso de ida (0-1), el equipo dirigido por André Jardine espera cerrar, ante su gente, el pase a la siguiente ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, certamen en el que se han depositado todas las esperanzas.
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El duelo promete un interesante choque de estilos, en el que la calidad individual y la lectura táctica serán determinantes. Para el América, el compromiso representa una oportunidad para reafirmar su protagonismo.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
FINAL DEL PARTIDO
América avanza a la siguiente ronda al acabar con un global de (2-1)
MIN 49 GOOOOL DE PHILADELPHIA
Bueno pone el empate por vía penal.
MIN 47 PENAL PARA LOS VISITANTES
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
MIN 22 GOL ANULADO
La segunda anotación azulcrema es anulado por el VAR, todo sigue (1-0).
MIN 22 GOOOOL DEL AMÉRICA
Alejandro Zendejas pone el segundo.
MIN 6 GOOOL DE AMÉRICA
El equipo mexicano se pone adelante con un remate de cabeza.
COMIENZA EL PARTIDO
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