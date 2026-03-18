La dirigencia nacional y senadores del PAN señalaron que el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum busca usar como pretexto la revocación de mandato para hacer campaña a favor de Morena, aunque no busque un cargo de popular y usando todo el aparato del poder.

“Lo que también les queremos decir es que están haciendo un mal cálculo, uno muy malo. Y no habremos de ser la principal voz que escuche la presidenta, pero ojalá en esta ocasión lo haga”, dijo Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

“La están calculando muy mal. Y nosotros en Acción Nacional lo dejamos claro: si quiere la Presidenta estar en las boletas en 2027, adelante. Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia, ni se va a quejar al respecto. Al contrario, insistimos: están haciendo quizá el peor cálculo que hayan hecho antes”, apuntó.

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“¿Con base en qué lo decimos? Primero, con todo respeto para la investidura de dama y de Presidenta de la República. Pero con ese respeto se los decimos: lleva 17 puntos en caída desde agosto”, argumentó.

Expuso que aun quedándose después de una revocación de mandato, los números van a ser profundamente reveladores. La única referencia que tenemos es la de hace tres años, donde no fue a votar ni el 10%, y donde aquello fue un festival, un día de campaña, no una elección general.

“En la elección constitucional de 2027 quieren poner a la Presidenta en la boleta. Adelante. Van a verse los números de medio país —no panista— dejando claro que esta disque transformación ha sido más que un mal gobierno”, dijo Romero.

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