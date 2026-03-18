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La vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos refrendó el apoyo a la reforma constitucional de la presidenta , conocida como , que incluye el tema de la revocación de mandato en junio del 2027 o 2028, pese a las críticas de dirigentes petista como Benjamín Robles que se oponen a este tema.

Cuestionada sobre estas voces al interior del PT, dijo “no tengo conocimiento”, pero recordó que se realizó una conferencia de prensa con los líderes nacionales, “en especial con Alberto Anaya, donde se anunció el respaldo de nuestro y de nuestro partido”.

“Hasta este momento el respaldo se mantiene…vamos a votar a favor de la iniciativa”, apuntó, pero no comprometió el voto a favor de toda la fracción del PT y dijo desconocer que el tema de la revocación se encuentre “encorchectado” en las negociaciones con Morena.

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Recordó que la iniciativa llegó ayer y discutimos en la Junta de Coordinación Política que será turnada a las comisiones dictaminadoras y ahí vamos hacer su análisis”, dijo en entrevista.

Saúl Monreal, senador por Morena, confió en que se logre, con los aliados de ese partido, la mayoría calificada para aprobar el Plan B, el cual dijo que probablemente la próxima semana existan las condiciones para ir de la mano con el PT y PVEM.

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