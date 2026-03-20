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Una explosión abrió este viernes un cráter en una ladera de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la muralla y de los lugares sagrados, esparciendo escombros por una carretera.
Poco después de una alerta de misiles iraníes, se oyeron dos explosiones en Jerusalén, seguidas de un fuerte impacto en el suelo.
En el interior de las murallas otomanas, el proyectil cayó en el barrio judío, a apenas unos cientos de metros de la Explanada de las Mezquitas y de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado del islam, pero también del Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde los judíos están autorizados a rezar, y de la basílica del Santo Sepulcro.
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En imágenes de la AFP se ve una carretera destrozada y cubierta de escombros, cerca de un estacionamiento y del "Sephardic House Hotel".
"Lo que ven aquí es el resultado de disparos de misiles iraníes. La Ciudad Vieja de Jerusalén, justo al lado del monte del Templo fue alcanzada por fragmentos de misiles iraníes", denunció el ejército israelí en un comunicado publicado en X.
Monte del Templo es el nombre que los judíos dan a la Explanada de las Mezquitas, construida sobre las ruinas del templo judío destruido en el siglo I.
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"El régimen iraní demuestra una vez más que dispara de manera indiscriminada, ya sea sobre zonas civiles o sitios sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel", acusó el ejército.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, denunció en X "el 'regalo' iraní para el Eid al-Fitr: misiles sobre (la mezquita) Al Aqsa". Hace referencia a la fiesta del Fitr, que marca el fin del ramadán, celebrada el viernes.
"El ataque iraní contra los lugares sagrados de las tres religiones revela la locura del régimen iraní, que pretende ser religioso", señaló.
La zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad.
"Es peligroso aquí", dijo un policía a una periodista de la AFP. "Esto no es un impacto directo, sino una esquirla", afirmó una agente.
"Estábamos dentro, oímos una enorme explosión, pensamos que la casa había explotado, estábamos aterrorizados", contó una mujer, Devorah Abramson, de 48 años.
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"Según las autoridades médicas, una persona resultó levemente herida y fue evacuada del lugar como consecuencia de la onda de choque", informó la policía.
Las alertas de lanzamientos de misiles iraníes se sucedieron a un ritmo sostenido durante todo el viernes, en particular en el centro de Israel, la región de Tel Aviv y la de Jerusalén.
mcc
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