En el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la política energética de su gobierno y afirmó que México vive una nueva etapa orientada a fortalecer la soberanía nacional mediante el rescate de Petróleos Mexicanos (Pemex), el fortalecimiento de las empresas públicas y la reducción de la dependencia energética del extranjero.

Durante la ceremonia conmemorativa del 18 de marzo en Veracruz, la mandataria sostuvo que la industria petrolera ha sido históricamente un motor del desarrollo nacional y aseguró que los recursos derivados del petróleo permitieron construir infraestructura clave para el país.

“Con los recursos del petróleo se financiaron carreteras, presas, hospitales, escuelas, universidades, sistemas de riego, electrificación y grandes proyectos de infraestructura que transformaron la vida de millones de mexicanas y mexicanos”, destacó.

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Sheinbaum señaló que, pese a los beneficios históricos de Pemex, durante el periodo neoliberal la empresa fue debilitada deliberadamente con el objetivo de facilitar su privatización y abrir el sector energético a intereses privados.

“En vez de sanear la institución de malas prácticas, a partir principalmente de 1988, el objetivo fue su privatización y la entrega del petróleo a privados extranjeros”, afirmó.

La Presidenta aseguró que las políticas energéticas aplicadas en gobiernos anteriores derivaron en sobreexplotación petrolera, endeudamiento y abandono del sistema de refinación nacional, mientras los excedentes económicos no se tradujeron en bienestar social.

Ceremonia por el 88 aniversario de la expropiación petrolera que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum este 18 de marzo de 2026. Foto: Presidencia

“Mientras el país producía millones de barriles diarios, muchas comunidades seguían viviendo en pobreza; esos recursos no se tradujeron en bienestar para las grandes mayorías”, dijo.

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La mandataria destacó que a partir de 2019 inició una etapa de recuperación de la soberanía energética con la reducción de la carga fiscal de Pemex, el combate a la corrupción y la reconstrucción de la capacidad industrial del Estado mexicano.

Subrayó como ejemplo la refinería Olmeca en Dos Bocas, la cual —dijo— demuestra la capacidad del país para desarrollar infraestructura estratégica con talento nacional.

“México demostró lo contrario: la refinería Olmeca es hoy una realidad construida por miles de ingenieras, ingenieros, técnicas, técnicos y trabajadores mexicanos”, expresó.

Asimismo, indicó que recientes reformas legales permitieron reintegrar a Pemex como una sola empresa pública, eliminando subsidiarias y fortaleciendo su operación.

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“Hoy Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación”, señaló.

Añadió que la deuda de la petrolera se redujo 13% en el último año y que el pago a proveedores prácticamente alcanzó el 100%, además de aumentar la producción de fertilizantes y el procesamiento nacional de crudo.

Cuauhtémoc Cárdenas durante la ceremonia por el 88 aniversario de la expropiación petrolera que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum este 18 de marzo de 2026. Foto: Presidencia

Aunque afirmó que México ha reducido la importación de gasolinas gracias al fortalecimiento del sistema de refinación, reconoció que el país aún enfrenta dependencia externa en gas natural.

“Seguimos importando 75% del gas natural que consumimos… por ello avanzar en la soberanía energética adquiere enorme relevancia”, indicó.

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Ante ello, planteó como objetivos aumentar la producción nacional de gas natural y acelerar el desarrollo de energías renovables, aprovechando el potencial solar, eólico y geotérmico del país.

“La soberanía energética del siglo XXI consiste en aprovechar todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y humanos para garantizar el bienestar del pueblo”, afirmó.

Al cerrar su mensaje, Sheinbaum reivindicó el legado del expresidente Lázaro Cárdenas y aseguró que la política energética actual busca impedir nuevamente la entrega de los recursos nacionales.

“Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía”, declaró.

Agregó: “El petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México. México no se vende. México no se entrega. México se defiende”.

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