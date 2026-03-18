Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Jorge Álvarez Máynez, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, anunció ocho perfiles de liderazgo más fuertes y posibles contendientes para la gubernatura de Nuevo León.

Rumbo a las elecciones del 2027, enlistó a las personas que tomarán un "liderazgo" en el estado, entre ellas, se encuentra Mariana Rodríguez, esposa del actual gobernador, Samuel García y titular de "Amar a Nuevo León".

El dirigente señaló que Rodríguez es "un orgullo" para el partido político y el país por las acciones que ha tomado a favor de los niños en la entidad.

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El dirigente de MC destacó que ella ha demostrado ser "uno de los personajes de la nueva generación de mexicanos".

Siete contendientes más del MC para la gobernatura de NL

Durante la presentación, recalcó que los candidatos representan "la garantía de que Nuevo León tendrá un gobierno eficiente" y agregó "son la garantía de que Movimiento Ciudadano va a ganar la elección de 2027".

Entre los otros siete posibles candidatos, se mencionó al actual senador Luis Donaldo Colosio, a quién Máynez destacó como haber derrotado a otros partidos políticos en Monterrey.

Asimismo, nombró a Marta Herrera, quién actualmente es la titular de la Secretaría de de Igualdad e Inclusión en el estado.

Destacó a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, de la que Máynez aseguró merece apoyo político para futuras aspiraciones.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, también fue mencionado y le otorgó parte del mérito de la seguridad en Nuevo León.

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Raúl Lozano Caballero también fue nombrado en la lista de Máynez, actualmente se desempeña como secretario de Medio Ambiente.

Por último, apuntó hacia dos actuales alcaldes de municipios del estado, entre ellos Héctor García, presidente de Guadalupe, y Félix Arratia, alcalde de Juárez.

Para finalizar, Máynez señaló que cada uno de los candidatos cuenta con el apoyo del partido para que la gubernatura continúe siendo naranja, y enfatizó que los liderazgos cuentan con "toda la energía y con toda la prioridad nacional para dar batalla en el 2027", así como poner a su disposición la capacidad política de Dante Delgado, a quién llamó, uno de los mejores políticos del país.

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