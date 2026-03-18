Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la detención de siete hombres requeridos por diversas cortes de los Estados Unidos, en Baja California, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León.

El también titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes reportó que el trabajo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, fue fundamental para que fuerzas federales cumplimentaran órdenes de detención formal con fines de extradición contra Mario “N”, Genaro “N”, Néstor “N”, Noé “N”, José “N”, Gilberto “N” y René “N”.

En un mensaje videograbado, el funcionario destacó el caso de Genaro “N”, detenido en Baja California y acusado por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud y asociación delictuosa. Las autoridades de Estados Unidos que solicitaron su extradición lo identifican como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional, cuya función consistía en coordinar la logística en el tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga con destino a San Diego, California, y otras ciudades de la Unión Americana, controlando vías terrestres y múltiples túneles subterráneos a lo largo de la frontera con México.

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Este hombre es requerido por el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California, indicó Lara López.

Asimismo, señaló que el trabajo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Marina, Ejército, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la FGR permitió también la captura en Lagos de Moreno, Jalisco, de José “N”, requerido por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, para el Condado de Salt Lake, en Utah, para responder por 12 cargos por el delito de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, ocurridos entre 2020 y 2021.

“En otro caso, a Néstor “N”, la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, lo acusa del delito de homicidio en primer grado cometido en Houston, estado de Texas, luego de que probablemente privó de la vida a la víctima con tres disparos de arma de fuego”.

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Esta persona fue detenida en Apodaca, Nuevo León, señaló el vocero de la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

Indicó que Noé “N” fue ubicado y detenido en Piedras Negras, Coahuila, ya que es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y requerido por el Tribunal Federal de Distrito, para el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

En tanto, refirió, René “N”, investigado por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) desde 2012, se le imputa el delito de abuso sexual calificado en contra de menores de edad; por lo que fue detenido en la ciudad de San Luis Potosí y enfrentará el proceso por el requerimiento del Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Gilberto "N", Néstor "N" y José "N", señalados por su participación en una célula delictiva. Foto: Cortesía.

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“En otro caso más que tiene que ver con estas detenciones con fines de extradición, se localizó en Mexicali, Baja California a Gilberto “N”, requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, ya que según las investigaciones posiblemente participó en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud en la modalidad de distribución e importación de cocaína y fentanilo a los Estados Unidos”, reportó.

Por último, Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó la detención de Mario “N” en Acatlán de Juárez, Jalisco, y es requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside.

Está acusado de cuatro cargos por la posible comisión de los delitos de abuso sexual y violación de una menor de edad.

Los detenidos fueron ingresados a distintos penales del país para continuar con el proceso de extradición a los Estados Unidos, mismo que pueden combatir.

René "N", Noé "N" y Mario "N" señalados por su participación en una célula delictiva. Foto: Cortesía.

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