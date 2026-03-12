La plataforma de streaming HBO Max dio a conocer el lanzamiento de una nueva serie documental original, dedicada a explorar a fondo uno de los casos criminales más sonados dentro del contexto político mexicano contemporáneo: el asesinato del político y economista sonorense Luis Donaldo Colosio.

¿Qué temas abordará la serie documental?

El material expondrá contradicciones y testimonios inéditos del expediente desclasificado del homicidio del candidato a la presidencia de México por el Partido Revolucionario Institucional PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, luego de concluir un acto de campaña.

Bajo la producción de PAR Producciones para WBD, este proyecto audiovisual cuenta con entrevistas a figuras clave, destacando la del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la hermana de Luis Laura Elena Colosio Murrieta, además de algunos periodistas y amigas como Dora Elena Cortés Juárez y Laura Sánchez Ley.

Lee también: Megapuente 2026: ¿Por qué no se trabaja el próximo 16 de marzo?; esto se sabe

Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís (19/10/93). Foto: Fernando Castillo/Archivo EL UNIVERSAL

El proyecto también incluirá entrevistas a los familiares de Mario Aburto Martínez, hombre señalado como autor material solitario del asesinato y condenado a 45 años de prisión; la participación de otras versiones añadirá a la investigación un panorama más amplio y una reconstrucción más precisa del atentado criminal que conmocionó a todo el país.

La serie "Los Asesinos de Colosio" llega tras la reactivación del caso por parte de la Fiscalía General de la República en noviembre de 2025, avivando las versiones y teorías populares que señalan la presencia de un segundo tirador en la escena del crimen, donde se habló de Jorge Antonio Sánchez y Pablo Chapa Bezanilla.

¿Cuándo se estrena la serie en HBO Max?

Con un total de tres episodios, la serie documental original de Warner Bros, Discovery se estrena en la plataforma el próximo jueves 19 de marzo. El tráiler oficial de la docuserie fue liberado el pasado martes 10 de marzo en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica.

Lee también: Industria automatizada que llega a México eleva la demanda de energía y gas natural

Otras series documentales y producciones basadas en el ámbito político y social de México disponibles en la plataforma son:

Marcial Maciel: El Lobo de Dios de 2025: La serie documental de cuatro episodios investiga la doble vida del fundador de la Legión de Cristo, desglosando los casos de abuso sexual y la complicidad de la alta jerarquía eclesiástica y política.

de 2025: La serie documental de cuatro episodios investiga la doble vida del fundador de la Legión de Cristo, desglosando los casos de abuso sexual y la complicidad de la alta jerarquía eclesiástica y política. Batalla de Culiacán: Herederos del Cártel de 2024: La serie relata el intento fallido de arresto de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", y las consecuencias de seguridad y política que generó el suceso conocido como el "Culiacanazo".

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm