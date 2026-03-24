Dejen de lucrar políticamente con el asesinato de mi padre, exigió el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, al advertir que ningún presidente de la República ha tenido la voluntad política para hacer justicia y solo se ha utilizado el caso para sacar provecho político y electoral.

En entrevista de medios, el legislador de Movimiento Ciudadano pidió al gobierno que le dé “carpetazo” a este magnicidio y reiteró su petición de que se indulte a Mario Aburto, quien lleva 32 años en prisión como homicida material del excandidato presidencial del PRI.

“Cada año se sigue reabriendo el expediente, se siguen haciendo cosas, se siguen sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen justicia, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente para poder hacer algún daño o algún acto de proselitismo o algún tema. No van a hacer justicia. El señor ya pasó más de 30 años en la cárcel. Dejen de lucrar con el caso Colosio políticamente, permitan que México sane. Sí se puede. La presidenta tiene la facultad. Lo que no tiene, quizás, es la voluntad, como no la ha tenido ninguno de sus antecesores tampoco. Es nada más un tema de ella”, recalcó.

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-¿Usted perdona a Mario Aburto?, se le preguntó.

- Yo ya lo perdoné hace muchos años. A mí se me hizo justicia el día que nacieron mis hijos, respondió.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la posibilidad de otorgar el indulto a Mario Aburto, al argumentar que se trata de un crimen de Estado, Colosio Riojas respondió: “Que Dios la bendiga”.

El senador por Nuevo León criticó también que el exagente del Cisen, José Antonio Sánchez Ortega haya sido detenido nuevamente acusado de ser el “segundo tirador” en Lomas Taurinas, Tijuana.

“Esa teoría no es nueva. Incluso a esa misma persona ya la había pescado hace 30 años. Nada de esto es nuevo. No están descubriendo nada nuevo. Entonces que no nos quieran ver la cara de tontos a los mexicanos. No están haciendo justicia. Están politizando el caso, que fue una tragedia para México, y eso es una perversidad política”, denunció.

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El senador Luis Donaldo Colosio sostuvo que el régimen actual está utilizando el Caso del magnicidio de 1994 “porque quiere hacer ruido y porque quiere hacer este golpeteo político, porque quiere justificar sus tropelías. No es el caso. Lo sabemos. No nos hacen mensos”.

En este sentido, pidió que las autoridades den “carpetazo” al caso porque tres décadas después no hay justicia.

“Por supuesto que no es un caso cerrado, pero al final del día no se va a cerrar con respuestas ni con justicia, entonces ya denle un ‘carpetazo’ al tema y permitan que México sane y que avancemos y que veamos al futuro. Y como lo dije en muchas otras veces: busquemos que hoy no suceda lo que sucedió hace 30 años.

“En lugar de querer hacer justicia 30 años después hagamos justicia hoy para que a ningún niño, para que a ninguna niña de México le pase lo que nos pasó a nosotros. Ese es el llamado y es 100 por ciento la facultad del Ejecutivo federal”, concluyó.

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