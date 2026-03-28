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El presidente cubano, , posteó en X que "al fin" están en " estos veleros del #ConvoyNuestraAmérica que nos tenían pendientes del tiempo, del horizonte, de la más mínima comunicación sobre sus trayectorias".

En su mensaje, que acompañó de fotos de los tripulantes, dijo que están "al fin en Cuba, con su carga solidaria de recursos necesarios pero, sobre todo, con su carga de amor en defensa de las causas justas".

Agregó que "una niña de tres años es la más joven tripulante de esta expedición que ha llegado a para reiterarnos que #CubaNoEstáSola".

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Los dos veleros que transportan ayuda humanitaria a Cuba llegaron a La Habana el sábado luego de un largo viaje desde México durante el cual desaparecieron y fueron relocalizados en una misión de búsqueda.

La tripulación de nueve personas -entre las que había ciudadanos estadounidenses, franceses y alemanes, y una menor- parecía gozar de buena salud y buen ánimo. Sonrieron y levantaron el pulgar mientras atracaban en la capital bajo un cielo despejado.

Las embarcaciones, desaparecidas desde el jueves, traen los últimos cargamentos del convoy "Nuestra América", una iniciativa humanitaria internacional que ha llevado ayuda para apoyar a Cuba, en momentos que un bloqueo petrolero estadounidense agrava la crisis energética y económica de la isla.

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"Lamentamos mucho haber hecho que la gente se preocupara por nosotros. Nunca estuvimos en peligro real", declaró a la prensa Adnaan Stumo, un estadounidense de 33 años y coordinador del convoy de veleros.

"No fue un viaje muy difícil. Solo fue un viaje tortuoso", dijo Stumo. Del niño, comentó que "es un joven marinero fuerte".

Tripulantes de uno de los veleros perdidos del convoy Nuestra América. Foto: @MagJorgeCastro.
Tripulantes de uno de los veleros perdidos del convoy Nuestra América. Foto: @MagJorgeCastro.

Stumo explicó que las tripulaciones acordaron tomar una ruta más larga hacia el norte después de enfrentar fuertes vientos del este.

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Dijo que se perdió el contacto con la Marina mexicana porque el pequeño enlace satelital del barco "estaba fallando".

Luego restablecieron el contacto con el avión de la Marina mexicana.

"Nosotros no estábamos nada preocupados", dijo Stumo, señalando que llegar a la hora prevista nunca es algo seguro en los veleros.

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"Estamos muy agradecidos de que la Marina mexicana haya salido a buscarnos anoche".

Los barcos fueron recibidos por decenas de cubanos, incluidos funcionarios del gobierno, que coreaban "¡viva la revolución!" y "¡abajo el imperialismo!".

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gs/bmc

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