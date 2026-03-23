La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes zarpará otro barco con ayuda humanitaria a Cuba, e indicó que su gobierno analiza diversas opciones para poder enviar petróleo a la isla, sin que esto implique sanciones por parte de Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo federal destacó en conferencia de prensa matutina que ya haya negaciones entre Estados Unidos y Cuba, y señaló que México está siempre ayudando a buscar mecanismos para evitar cualquier conflicto.

“Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar, pues, cualquier conflicto.

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“Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano y vamos a enviar ayuda humanitaria sí es necesario”, dijo.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también debería enviar ayuda humanitaria a Cuba.

Reiteró que el Gobierno de México rechaza al bloqueo económico que hay sobre la isla desde la década de los 60.

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“Esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba, y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos, y Cuba lo sabe, y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria.

“Y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con apoyos comerciales”, mencionó.

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