Culiacán, Sin.- Con auxilio de la Interpol y el apoyo de las autoridades del ICE, dos personas requeridas por la justicia de Sinaloa por sus probables responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tránsito de vehículo robado, fueron detenidos en Estados Unidos y trasladados a Sinaloa.

En el transcurso de esta semana, suman ya cuatro el número de personas que son requeridas por la justicia del estado y que han sido detenidas en Arizona y California, en la Unión Americana y trasladados, bajo convenios con el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de Estados Unidos, y enviados a Sinaloa.

De acuerdo a los convenios de colaboración con Interpol, el Servicio de seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se capturo en Phoenix, Arizona, a Benigno Armando “N”.

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Sobre esta persona, existe una orden de aprehensión, por lo que con trabajos de inteligencia se logró ubicar donde se ocultaba, por lo que al ser trasladado a territorio mexicano, los elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, lo detuvo y lo traslado a Sinaloa, donde fue recluido en forma provisional.

A esta persona, se le atribuye su presunta participación en la circulación de un vehículo con reporte de robo, el dia 28 de junio del 2014, en el fraccionamiento Villa Universidad, en la capital del estado.

La segunda persona que fue extraditada de Estados Unidos, fue identificada como Rene Alfredo “N”, de 31 años de edad, como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido con premeditación, el día primero de febrero del 2020, en la ciudad de Culiacán.

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Capturan en EU a dos prófugos de Sinaloa con apoyo de Interpol e ICE. Foto: Especial

Derivado de las investigaciones, se presume que esta persona que fue ubicada en los Estados Unidos, presuntamente privo de la vida a una persona, cuando esta se encontraba en su vehículo en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos.

Su detención por personal de Interpol y del ICE, tuvo lugar en el cruce fronterizo, con la ciudad de Tijuana, Baja California y entregado a las autoridades mexicanas y a su vez, al personal de la Fiscalía General del Estado.

Solo hace cuatro días, con la colaboración de Interpol y el ICE, se logró detener a Alejandra “N”, de 34 años de edad, por el presunto delito de desaparición registrada en el mes de abril del 2024, por lo que luego de los trámites judiciales y diplomáticos, fue trasladada al estado y quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia.

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Dos días antes, , se dio a conocer que con el auxilio de Interpol y personal del ICE, fue localizado y detenido en California Estados Unidos y trasladado a Sinaloa, José Gustavo “N”, acusado de su probable participación en el delito de feminicidio agravado en razón de parentesco que tuvo lugar en noviembre del 2018,

El detenido quedó internado en el centro penitenciario de Culiacán a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona centro, en espera que se fije la audiencia inicial para que defina su situación legal.

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