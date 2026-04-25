Pénjamo, Gto.- Ocho policías municipales de Pénjamo fueron detenidos en el cuartel de la corporación en un operativo estratégico realizado por la Fiscalía General del Estado con apoyo del Ejército.

Los oficiales detenidos son investigados por su probable participación en eventos delictivos.

La fiscalía informó este sábado que el operativo se desplegó como parte de investigaciones que lleva a cabo para el esclarecimiento de diversos hechos.

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Explicó que la intervención en las instalaciones del cuartel de la Policía Municipal de Pénjamo, se derivó de labores de inteligencia, investigación de campo y gabinete.

“La acción fue realizada en estricto apego a la legalidad y como resultado del compromiso institucional de garantizar que toda conducta ilícita sea investigada y sancionada conforme a derecho, sin excepción”, acotó en un incomunicado.

La FGE adelantó que las personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad competente (juez penal), que determinará su situación jurídica en las próximas horas, conforme al debido proceso.

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Los nombres y rangos de los policías detenidos los mantiene en reserva, así como los delitos que se les atribuyen.

Por otra parte, fuerzas federales y del estado realizaron un notable operativo por tierra y aire en el municipio de Villagrán, zona de influencia el Cártel Santa Rosa de Lima.

Patrullas tuvieron presencia en torno de las comunidades de Torrecilla y Santa Rosa de Lima. En la zona se coordinaron elementos del Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer el objetivo del despliegue de las corporaciones ni los resultados.

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cdm