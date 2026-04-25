La Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios, del municipio de Nicolás Ruiz, informó que fueron cinco camionetas con hombres armados, las incursionaron en ese territorio en el centro de Chiapas, en la tarde del viernes, pero como consecuencia de la agresión armada, reportaron dos víctimas morales, dos lesionados y un desaparecido.

Detalló en un comunicado, que hacia las 15:00 horas del viernes, cinco camionetas con hombres armados llegaron al municipio. “Tres entraron del lado de los terrenos de San Juan y dos del lado de los predios de Santa Lucía”.

Como consecuencia la agresión armada, dos tzotziles perdieron la vida: José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Ángel Gómez Ramírez, pero resultaron heridos Romeo López Pérez y Raquel López Díaz.

Hasta este sábado no se conocía el paradero de Ángel Jiménez López. “No sabemos dónde se lo llevaron, aunque el día de hoy, recibimos el reporte de que una persona se encontraba tirada al lado de la carretera en la colonia 20 de Noviembre (carretera La Angostura), pero no era nuestro compañero desaparecido”. “Nuestra incertidumbre ha crecido”.

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Aseguran que buscan esconder la razón de la muerte del fallecimiento

Los médicos, dijeron, tienen miedo de poner en las actas de defunción de sus compañeros caídos "la verdad de cómo los encontraron y cuál fue la causa de la muerte; quieren poner que la causa de la muerte fue natural", aseguraron.

Pero, "ningún natural, fueron víctimas de la violencia generalizada y sistemática que hemos vivido en Chiapas y en todo México”.

Guardias comunitarias a cargo de la seguridad

El sábado acudió a Nicolás Ruiz, el delegado de gobierno de la región, Juan Luis Zarazua, para ofrecer la implementación de retenes con la Policía Estatal, pero los tzotziles rechazaron lo ofrecido. “Somos nosotros mismos que hemos restablecido la paz y no el mal gobierno, porque somos un pueblo organizado desde nuestra Asamblea de Bienes Comunales y exigimos respeto a nuestro territorio”.

El año pasado, la Alianza por la Seguridad y el Bien de Nuestros Territorios, conformada por varias comunidades establecieron las guardias comunitarias, para hacer rondines para evitar “que entre la delincuencia en nuestros territorios”.

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Tomaron estos acuerdos, porque se percataron que los tres niveles de gobierno no los escucharon. “Así como pueblos organizados seguiremos trabajando por la construcción de paz”.

Descartan que la lucha sea una lucha por la tierra. “Eso fue antes”. “Ahora hemos logrado nuestra lucha y seguimos organizados, por lo que pedimos que no confundan nuestra lucha”.

Este sábado, el Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca dio a conocer los nombres de dos víctimas mortales en Venustiano Carranza, Maricruz “N”, originaria de Tuxtla Gutiérrez, que viajaba en un taxi y Luis Alfonso López Sánchez, de la comunidad San Francisco, que fue inhumado este día.

Lo que no dio a conocer el Fiscal, fue el número de criminales fallecidos como resultado de los enfrentamientos armados.

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