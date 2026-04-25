Amacuzac.- Una pareja fue blanco de un ataque armado cuando caminaba sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco, a la altura de la comunidad de San Gabriel Las Palmas. Ambos murieron y, de acuerdo con reportes preliminares, la mujer se encontraba embarazada.

La Policía municipal recibió el reporte alrededor de las 15:30 horas en el municipio de Amacuzac, limítrofe con el estado de Guerrero. Las donaciones de armas de grueso calibre alertaron a la comunidad y enseguida llamaron a la fuerza pública.

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Elementos policiacos y cuerpos de emergencia acudieron al lugar, donde localizaron a un hombre y una mujer tirados a un costado de la carretera federal con impactos de bala.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales en el sitio, mientras que su compañera fue llevada a un hospital en el municipio de Tetecala de la Reforma, sin embargo, minutos después se informó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue acordonada por las autoridades para el levantamiento de indicios balísticos y el inicio de las investigaciones correspondientes.

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afcl