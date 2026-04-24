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Ensenada.- En un ataque armado, el coordinador regional Ensenada-San Quintín de Homicidios de la de Baja California (FGE), , fue asesinado a tiros la mañana de este viernes, cuando patrullaba en la colonia Villas Residencial del Rey en el puerto.

De acuerdo con el reporte oficial, el fue reportado al número de emergencias alrededor de las 9:16 horas y en él se alertaba por disparos con arma de fuego, en la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Horticultores.

Aunque inicialmente se hablaba de una persona herida cuando llegó el equipo de socorristas declararon su muerte. Elementos de diferentes instituciones realizaron un operativo dentro en la periferia de la ciudad para encontrar a los responsables y evitar que se fueran a la fuga.

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Ninguna autoridad ha dado a conocer detenciones relacionadas con el caso, mientras que las autoridades continúan recabando evidencia y testimonios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

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