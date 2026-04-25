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Reynosa, Tamaulipas. - Un al ser alcanzado por una durante una persecución y balacera en la colonia Los Muros, en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en las calles cuando el joven, en compañía de su novia y su mamá, caminaba por esta zona donde a algunos metros se encuentra un , por lo que es común que se presente un gran flujo de peatones.

Trascendió que sujetos armados y elementos de la Guardia Estatal protagonizaron este enfrentamiento que tomó por sorpresa a los residentes de la colonia Los Muros.

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"Mamá, me pegaron" fueron las palabras del adolescente.| Foto: Especial.
"Mamá, me pegaron" fueron las palabras del adolescente.| Foto: Especial.

Testigos aseguran que la Guardia Estatal seguía un vehículo, escuchándose algunos estruendos, y fue entonces cuando escucharon que el joven de 17 años gritaba que lo habían herido.

"Mamá, me pegaron" fueron las palabras del adolescente según las versiones de quienes presenciaron estos hechos.

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Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil y Bomberos de Reynosa dieron los primeros auxilios al joven; sin embargo, su situación era delicada y por lo que finalmente perdió la vida.

Aunque personal médico llegó a auxiliarlo, el joven perdió la vida. | Foto: Especial.
Aunque personal médico llegó a auxiliarlo, el joven perdió la vida. | Foto: Especial.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó por medio de redes sociales que las autoridades atendieron la situación de riesgo que puso en alerta a la ciudadanía.

La dependencia recomendó transitar con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.

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JACL/cr

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