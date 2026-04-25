Ocho elementos de la Policía municipal de Manzanillo fueron vinculados a proceso por supuestos vínculos con una organización criminal a la que daban información sobre las actividades de seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y del sistema penitenciario del estado.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, entre el 2 y el 19 de diciembre de 2023, los ocho policías, entre los que hay una mujer, transmitieron información sobre la presencia o ausencia de diversas corporaciones y fuerzas armadas; además, reportaron sobre las actividades de seguridad pública y los hechos delictivos para beneficiar a un grupo criminal que opera en Manzanillo.

La información señala que, para compartir la información con los criminales, los policías utilizaban la plataforma de paga Threema, especializada en la seguridad y privacidad de la información que se envía.

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Tras la audiencia, el juez determinó la vinculación a proceso de los ocho imputados e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada; además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de Colima llegó hasta estos policías al seguir las pistas sobre el asesinato de José Alfredo Chávez González, exsecretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ocurrido el 9 de febrero de 2024 mientras realizaba ejercicio en el jardín de la colonia Real de Caná.

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El 22 de octubre de 2024, la Fiscalía del estado obtuvo una sentencia condenatoria de 23 años y 4 meses de prisión en contra de Juan Olaf “N”, asesino material del funcionario municipal, pero durante las indagatorias del caso, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se realizaron varios cateos en inmuebles vinculados a células delictivas que operan en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez y en la zona costera del estado.

Durante esos operativos, las autoridades aseguraron diversos dispositivos móviles que fueron sometidos a análisis forenses y estos revelaron la existencia de redes de comunicación en las que presuntamente participaban elementos activos de la policía municipal de Manzanillo que compartían información en tiempo real sobre operativos de fuerzas federales, movimientos de patrullas y desplazamientos de autoridades, por lo que se obtuvieron las órdenes de aprehensión en su contra.

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JACL/cr