Guanajuato.— La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) anunció que, a partir del 3 de octubre del presente año, se iniciará con el vuelo directo de la región del Bajío mexicano a Vancouver, Canadá.

La ruta la va a cubrir Flair Airlines, y aseguró que Canadá es uno de los mercados internacionales más importantes para Guanajuato y es el segundo país que más viaja a México, con más de 2.8 millones de visitantes al año. Y para Guanajuato, el mercado canadiense registra más de 108 mil visitantes al año, con una derrama económica superior a 260 millones de pesos, agregó.

Además, consideró que “esta nueva conexión representa una gran oportunidad para que más visitantes internacionales conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, vivan experiencias auténticas y además conozcan (...) nuestra maravillosa identidad”.

La mandataria estatal reconoció que “este logro es el resultado del trabajo en equipo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, para que sigamos fortaleciendo la conectividad de Guanajuato”.

María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo del estado, expuso que la apertura de este nuevo vuelo es resultado del trabajo coordinado del gobierno de la gente, a través de la Secretaría de Turismo e Identidad, con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la aerolínea Flair Airlines.

“Esta nueva ruta representa una oportunidad estratégica para fortalecer nuestro segundo mercado internacional y seguir posicionando a Guanajuato en el mundo”, afirmó.

Len Corrado, CEO de Flair Airlines, mencionó que dar la bienvenida al Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) a su red marca la primera conexión directa entre la región del Bajío y Canadá. “Estamos facilitando que más personas descubran esta región vibrante, con viajes confiables, sencillos y asequibles, pensados para crear momentos memorables”, expresó

Se detalló que el nuevo servicio contará con tarifas accesibles y vuelos semanales, ampliando la red internacional de la aerolínea y fortaleciendo la conectividad de una de las regiones más dinámicas de México. Los boletos están disponibles a partir de ayer.

El Aeropuerto Internacional del Bajío continúa consolidándose como un punto estratégico para la conectividad aérea del país, con más de 3.3 millones de pasajeros anuales y rutas nacionales e internacionales que fortalecen el turismo y los negocios.

Paola Olivo Moreno, directora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, manifestó que “estamos seguros de que esta nueva conexión será un éxito y contribuirá tanto al turismo como a los viajes de negocios. Damos una cordial bienvenida a Flair Airlines y reiteramos a los visitantes de Vancouver que estamos listos para recibirlos con la calidad y calidez en el servicio que nos distingue”.