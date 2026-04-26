Huixquilucan, Méx.— El olor a combustible se percibe desde la llegada al primer ojo de agua del manantial, ubicado unos metros abajo del kilómetro 28+100 de la autopista Naucalpan-Toluca, en el paraje La Canaleja. El sitio donde una pipa que transportaba hidrocarburo chocó contra un tráiler y provocó un derrame de gasolina, la mañana del jueves 16 de abril.

Habitantes de la Magdalena Chichicaspa bloquearon la vialidad porque se quedaron sin agua a raíz del derrame de combustible, pues este siguió el camino de las cunetas de la autopista y descendió por un lavadero pluvial que forma parte del sistema de desagüe y llegó hasta el arroyo del manantial que suministra de agua a los 30 mil habitantes de la comunidad.

Se tomó una muestra de agua en un vaso de plástico y se observó la presencia de un contaminante. Foto: Gisela González Granados

“La autopista fue construida en 2010, el proyecto comenzó desde 2008. En ese tiempo nos opusimos a ese lavadero y les dijimos a las autoridades y a la empresa concesionaria que iban a afectar los manantiales. No nos hicieron caso”, recordó Federico Mendoza, vecino de Magdalena Chichicaspa.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, en compañía de Federico, Raúl Ordoñez y Alberto Lucas Ortiz, oriundos de la comunidad, se observaron residuos de combustible en las canaletas, pese a las labores de limpieza realizadas tras el accidente.

A cinco días del incidente, personal contratado por la concesionaria acudió al lugar, con el uso de maquinaria realizaron trabajos para sellar el canal de desagüe y taparon con cemento otras cinco salidas de agua aledañas, para evitar nuevos escurrimientos en el área.

Al descender por la zona boscosa, en un tubo de desagüe que desemboca hacia el área natural se observó combustible retenido y la vegetación, ubicada debajo, presentaba signos de afectación y quemaduras.

“Todavía hay residuos, por eso propusimos a las autoridades hacer una limpieza a conciencia”, dijo Federico Mendoza.

Al llegar al primer arroyo del manantial, el agua no se ve transparente ni se percibe el olor a vegetación característico de la zona. Predomina el olor a combustible; el agua presenta una tonalidad café y una consistencia grasosa.

Al tomar una muestra en un vaso de plástico, se observó la separación del líquido: en la parte inferior, agua de color amarillento a café claro, y en la superficie, una capa oscura que flotaba y formaba una línea definida, evidencia de la presencia de un contaminante, señalaron.

A cinco días del incidente, personal contratado por la concesionaria realizaron trabajos para sellar el canal de desagüe. Foto: Gisela González Granados

Estudios realizados por la Comisión para Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) identificaron la presencia de hidrocarburos en concentraciones moderadas y altas en el agua que llega a domicilios de las colonias de Magdalena Chichicaspa, informó a EL UNIVERSAL, Juan Carlos Fajardo, director de la Región Naucalpan de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

Indicó que un grupo de biólogos tomó un muestreo de 18 tanques que abastecen a las comunidades, los resultados serán enviados al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) para su evaluación.

El 22 de abril, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio a conocer que a través de la Secretaría General de Gobierno se envió la solicitud a la Federación para decretar la emergencia y aplicar el Plan DNIII.

Los habitantes de la comunidad también denunciaron que las pipas de agua que fueron enviadas para hacer frente a la falta del líquido, son insuficientes.

“Nos dijeron que cerráramos las llaves porque ya está el agua contaminada, la cerramos, pero no nos ha llegado agua a un tanque del que dependemos 73 familias”, comentó Leonor García.

Para hacer frente a esta crisis de agua, los habitantes tuvieron que recurrir a la compra de pipas de agua “que nos están costando mil 700 pesos”, comentó Irma Flores.

Eliminar el combustible

“Cualquier tipo de combustible que se derrame genera impactos ambientales: primero es la contaminación al suelo; si hay ríos es la contaminación del agua; no obstante que la gasolina se evapora también hay contaminación al aire. No solamente es el suelo, el agua, sino también el aire. A largo plazo afecta desde una perspectiva ambiental”, explicó Noé Armando Colín Mercado, doctor en sustentabilidad para el desarrollo, responsable del departamento de sustentabilidad en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En entrevista con este diario, el especialista señaló que “en la mayoría de los casos puede tardar de meses hasta años el ir eliminando combustibles del agua”.

Este viernes 24 de abril pobladores de La Magdalena Chichicaspa decidieron retirarse al acordar que la empresa concesionaria Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan) invertirá 2 millones de pesos para ejecutar obras que beneficien a la población,

El acuerdo del que también participa el gobierno estatal, establece que la concesionaria debe gestionar y presentar la certificación de la empresa ambiental responsable, los estudios de calidad del agua; limpieza de tinacos y recipientes de almacenamiento de agua que hayan resultado afectados, conforme a los mecanismos de identificación que establezcan con la comunidad y el municipio.

Con información de Arturo Contreras

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.