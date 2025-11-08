Metro de CDMX: captan chinche en asiento de Línea 9 y video causa pánico en TikTok

Un aterrador hallazgo paralizó a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, luego de que fuera captada una chinche en pleno asiento de la Línea 9, desatando pánico en redes sociales.

Por medio de TikTok, el usuario @jackoleal5 compartió un inquietante video el pasado 31 de octubre, donde se ve al insecto boca arriba en un asiento de la línea del metro mencionada.

“Aún siguen los bichos en el metro de la CDMX en la línea 9. Trate de decirle al vato pero literal me ignoró”, se lee en la descripción del video.

Por lo anterior, usuarios de la red social aseguraron que no se trata de una chinche sino de una garrapata:

“Eso no es chinche, es una garrapata aún más peligrosa”, “Las chinches del bienestar”, “ten cuidado porque te llevas una a casa y no sabes el problema para eliminarla”, “Que horror y la gente peleando por el asiento a veces mejor me quedo de pie”, son algunos comentarios de internautas.

Hasta el momento, el video cuenta con 418 mil reproducciones y más de 4 mil 500 “likes”.

Cabe mencionar que el Metro de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo eliminar una plaga de chinches en casa?

De acuerdo con el sitio Mayo Clinic, si sospechas que las chinches te picaron, deberás inspeccionar de inmediato tu casa para encontrarlas. Examina minuciosamente las grietas en las paredes, los colchones y los muebles.

Asimismo, la página recomienda realizar la inspección por la noche cuando las chinches están activas.

Para liberar tu casa de las chinches, también puedes hacer lo siguiente:

Pasar la aspiradora. Una limpieza a fondo de las fisuras con la aspiradora puede eliminar las chinches en una zona, pero probablemente no las atrape a todas. Después de cada uso, vacía la aspiradora.

Una limpieza a fondo de las fisuras con la aspiradora puede eliminar las chinches en una zona, pero probablemente no las atrape a todas. Después de cada uso, vacía la aspiradora. Lavado . Lavar objetos con agua a una temperatura de al menos 120 °F (48,9 °C) puede matar las chinches, lo mismo que colocarlos en la secadora a una temperatura alta durante 20 minutos.

. Lavar objetos con agua a una temperatura de al menos 120 °F (48,9 °C) puede matar las chinches, lo mismo que colocarlos en la secadora a una temperatura alta durante 20 minutos. Colocar objetos dentro de un vehículo cerrado. Si vives en un lugar muy caluroso, coloca los objetos infestados dentro de una bolsa y deja la bolsa dentro de un vehículo bajo el sol con las ventanillas cerradas durante todo el día. La temperatura debería alcanzar al menos los 120 °F (48,9 °C).

