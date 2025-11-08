La Granja VIP: cuarta noche de traición deja ola de memes en redes

La noche del pasado viernes 7 de noviembre se llevó a cabo la cuarta noche de "Traición" en La Granja VIP. El reality show, que este 12 de noviembre cumple un mes desde su inicio, se ha posicionado como uno de los programas de entretenimiento más populares del año.

Luego de que la noche de Asamblea dejara una placa con 5 nominados por primera vez en la temporada, el polémico actor, Eleazar Gómez, ganó el duelo de nominados, asegurando su pase a la siguiente semana y obteniendo el derecho a salvar y traicionar a alguno de los otros 4 participantes.

Entre algunas circunstancias inesperadas, como la crisis de Lola Cortés, por la cual anunció el conductor, Adal Ramones, que ya estaba siendo atendida por especialistas; Eleazar decidió salvar a Manola Díez, dándole un pase directo a la semana 5, y traicionar a Jawy. Por lo que los granjeros que correrán el riesgo de ser eliminados mañana, domingo 9 de noviembre, son: Lola Cortés, Jawy, Alfredo Adame y Alberto del Río "El Patrón".

Lee también Rosalia Lux: nuevo álbum de la cantante española desata la mejor ola de memes

"La granja VIP", el nuevo relaity de TV Azteca. Foto: Instagram

Los mejores memes que dejó la cuarta noche de Traición en La Granja VIP

Como ya es costumbre, la noche de Traición dejó una ola de reacciones y memes en redes sociales. A través de imágenes y posts virales, miles de usuarios han expresado sus opiniones y sentimientos respecto a lo ocurrido la noche del pasado viernes en La Granja VIP.

Eleazar está haciendo un cagadero con la granja jajajaj que risa yo ya ni me acordaba de que el jawy estaba en el reality.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/I5hw01lo7R — tormenta tropical (@extuitero) November 8, 2025

Algunos usuarios señalaron su inconformidad con Jawy y Eleazar en el reality show, pues "representan lo mismo".

Memes de la cuarta noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Por otro lado, otros mencionaron lo molesto que es que Eleazar siga salvándose y permanezca dentro del reality.

Memes de la cuarta noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Los internautas también se quejaron del "pésimo trabajo" que hace Sergio Mayer Mori como capataz y que se nota que tiene influencia y preferencia con la producción.

El mariguano valiéndole madre lo que dijo el mayoral diciendo que esta en la granja para que escuchen su música ! Así o más soberbio ya sáquenlo! #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX

pic.twitter.com/mVVPpfH2U5 — Adi ⭐️ (@adiserranohdz) November 8, 2025

Leer también Lanzan muñecas de K-Pop Demon Hunters: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlas?

La crisis de Lola llamó la atención de los usuarios, quienes se burlaron de ella y recordaron que en programas en los que ha sido jueza es extremadamente cruel con los participantes y ahora los papeles se han invertido.

Memes de la cuarta noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Los internautas recordaron principalmente el rol de Lola en La Academia.

Memes de la cuarta noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

Otros señalaron cuanto "quieren" a todos los participantes, pues todos aportan para hacer el contenido del reality único.

Siento que los quiero a todos 🥺🥺 están dándolo todo en la fiesta, no odio a ningún participante 🥹



Qué me pasa?



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/GB3nEnRQUe — Liliana Priestly 🍬🐓👩🏽‍🌾 (@NinacidPa) November 8, 2025

Los usuarios aplaudieron lo entretenido que ha sido este programa hasta ahora.

Memes de la cuarta noche de Traición en La Granja VIP. Foto: X

También te interesará:

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y que marcaron su lucha contra el crimen

Superluna más grande del año, pico de lluvia de meteoros Táuridas y otros eventos astronómicos de noviembre 2025

¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu