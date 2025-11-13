El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la reapertura de la estación Pino Suárez, correspondiente a la Línea 2, tras permanecer cerrada por algunas horas. A través de sus redes sociales, la dependencia capitalina dio a conocer que el servicio en este punto se encuentra restablecido con normalidad.

No obstante, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que el organismo exhortó a las y los usuarios a tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

El STC recordó que la información sobre el estado de las líneas y estaciones se actualiza en tiempo real en sus canales oficiales, donde también se emiten avisos sobre cierres temporales o afectaciones operativas.

Metro de la CDMX. Foto: Especial

