Si estás pensando en tramitar tu licencia permanente, ¡buenas noticias! Aún tienes tiempo para solicitarla. Y es que el gobierno de la Ciudad de México informó que el trámite estará disponible durante todo el 2026.

Sin embargo, esta prórroga ha despertado dudas entre los solicitantes, quienes se preguntan sin seguirá costando lo mismo el próximo año o si su precio será modificado. Conoce la respuesta en Autopistas.

Este será el precio de la licencia permanente de la CDMX en 2026. Foto: Especial

¿Por qué se amplió el plazo para sacar la licencia permanente de la CDMX?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), desde el 16 de noviembre de 2024 hasta la fecha se han emitido 1,390,606 licencias de conducir permanentes.

Hay que recordar que este documento en su carácter vitalicio se expidió por última vez en 2007. Fue el año pasado en que se volvió a habilitar y ahora hasta se puede descargar en formato digital, mediante la App CDMX.

En un principio, el gobierno capitalino indicó que la nueva licencia permanente se podría solicitar hasta noviembre del año en curso. Pero, debido a la alta afluencia en los módulos de la Semovi y la baja disponibilidad de citas, se amplió su plazo de expedición.

A la par, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, indicó que lo recaudado con el trámite será destinado a un fideicomiso que busca fortalecer los proyectos de movilidad en 3 ejes fundamentales: movilidad no motorizada, seguridad vial y transporte público.

¿Cuál será el precio de la licencia permanente en 2026?

La licencia de conducir permanente seguirá teniendo un costo de $1,500, tanto para la primera expedición como para la renovación (dirigida a personas con antecedentes).

Clara Brugada y Héctor Ulises García Nieto, titular de la Semovi, informaron que este documento no tendrá modificaciones de precio y seguirá con su tarifa de lanzamiento.

Durante los últimos días, los módulos de la semovi para sacar la licencia permanente han presentado alta afluencia. Foto: Diego Simon / EL UNIVERSAL

Pasos para tramitar la licencia permanente de la CDMX

Ten a la mano tu Llave CDMX o créala en el portal https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml

Inicia sesión en la página https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Oprime "Nuevo trámite"

Si es primera expedición, oprime el botón "Nunca he tramitado una Licencia tipo A"

Realiza el examen de conocimientos y descarga tu comprobante de aprobación

Si tienes antecedente de licencia o quieres renovarla, oprime el botón "Ya tengo una Licencia tipo A y quiero obtener la permanente"

Realiza el pago del documento.

Agenda una cita en los módulos de la Semovi para acudir a la entrega de documentos, la impresión, la toma de fotografía y de huellas dactilares.

Aunque todavía queda tiempo, te recomendamos agendar tu trámite cuanto antes para evitar aglomeraciones en los módulos fijos, móviles, de las alcaldías o el macromódulo Magdalena Mixhuca.

