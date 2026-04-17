Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro; ¿quienes reciben pago doble en abril?; checa el calendario aquí

El pasado lunes 13 de abril, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) comenzó con la dispersión de otros apoyos económicos a estudiantes de diferentes niveles en el país. Se trata de la Beca Benito Juárez y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las cuales están destinados a alumnos de nivel medio superior y superior (respectivamente) en México.

Ambos programas, impulsados por el Gobierno de México, entregan el recurso de manera bimestral y tienen como objetivo impulsar la educación en el país. La Beca Benito Juárez apoya a todas las y los estudiantes de preparatoria o bachillerato público inscritos en modalidad escolarizada o mixta en el ciclo escolar 2025-2026.

Por su parte, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene como prioridad apoyar a jóvenes de escasos recursos que sean estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes, provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.

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La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficia a estudiantes de educación superior. Foto: Captura de pantalla en youtube

¿Quién recibe pago doble en abril de la Beca Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la CNBBBJ, a partir del 13 de abril comenzó la dispersión de pagos de ambos programas para estudiantes. En esta ocasión, la dependencia anunció que todos los alumnos de continuidad recibirán pago doble, pues el depósito corresponde a los bimestres de enero-febrero y marzo-abril de 2026.

Al igual que todos los Programas del Bienestar, las becas se entregarán a través de depósitos escalonados, es decir, dependiendo de la primera letra del apellido de las y los beneficiarios.

Hasta este viernes 17 de abril, el calendario de pagos ha llegado a la primera mitad:

Lunes 13 de abril: A y B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

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Los depósitos de ambos programas se realizan directamente a las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios. Foto: Banco del Bienestar

Se espera que los beneficiarios que faltan reciban su apoyo económico la próxima semana, en el siguiente orden:

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

¿De cuánto será el depósito de abril de 2026 para las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Para la Beca Benito Juárez, el apoyo económico consiste en mil 900 pesos bimestrales. Debido al pago doble, los beneficiarios de este programa recibirán 3 mil 800 pesos.

Por otra parte, los universitarios que reciben la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro dispondrán de 11 mil 600 pesos a partir de que se efectúe su depósito de abril, ya que el pago bimestral suele ser de 5 mil 800 pesos.

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