Toluca, Méx.— La Secretaría de Movilidad (Semov) publicó en el Periódico Oficial, el acuerdo para crear la Red de Transporte Mexiquense (RTM) del Estado de México para garantizar un servicio de transporte eficiente, seguro, incluyente y sustentable, mediante la planeación, operación y regulación integral de rutas de interés social.

Entre sus objetivos se encuentra: contribuir al ordenamiento y regularización de rutas para eliminar la operación irregular y dar certidumbre a los usuarios; la modernización del parque vehicular, promoviendo la adopción de tecnologías más limpias y menos contaminantes; la integración operativa y tarifaria, que permita traslados más ágiles, con menos trasbordos y costos más justos; y mejorar la accesibilidad, asegurando condiciones adecuadas para personas de grupos vulnerables.

También su función será mejorar la seguridad vial y del servicio al usuario; reducir tiempos de traslado mediante rutas planificadas y el impulso a la movilidad sostenible, entre otras.

Para su implementación, el acuerdo refiere que la Semov deberá fijar una tarifa con sentido social y en apoyo a la economía de los mexiquenses, “en el caso de que la tarifa con sentido social y apoyo económico no cubra las necesidades de la operatividad o los costos reales de la RTM, se buscarán mecanismos de subsidio y apoyo estatal”, se indica.

También deberá establecer un mecanismo financiero que garantice la suficiencia presupuestaria inicial para la operación de la red, establecer mecanismos y medios tecnológicos para el cobro de la tarifa, se deberá construir un fideicomiso simple para la administración de los recursos provenientes del cobro de la tarifa y la creación de un Comité de Operación y Control para la gestión y destino de los recursos obtenidos.

En otro acuerdo, se emitieron los lineamientos para la creación y operación del Consejo del Transporte del Estado de México, el cual fomentará la participación y el acuerdo entre las autoridades, los transportistas y la sociedad civil.

Será integrado por una persona presidenta que será nombrada por el titular de la Semov, una secretaria técnica que será el titular del Instituto del Transporte del Estado de México, vocalías permanentes que serán las y los titulares de dependencias del gobierno, vocalías permanentes que serán representantes de transportistas de las diversas zonas del transporte público, vocalías temporales municipales siendo ocupadas por los ediles.

En el Consejo del Transporte mexiquense también participarán académicos, una representación del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, personal de la Contraloría, la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor.