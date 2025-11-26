¡Saca el paraguas! Se registra lluvia ligera en varias alcaldías de CDMX

Más Información
La tarde de este miércoles se registra una ligera llovizna en varias alcaldías de la Ciudad de México.
De acuerdo con el C5, se presenta lluvia ligera en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.
En tanto, la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se prevén lluvias durante la tarde y noche en las demarcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.
A través de sus redes sociales, el Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, 12 y B, por lo que los trenes reducen su velocidad para garantizar un trayecto seguro.
