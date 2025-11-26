¡Saca el paraguas! Se registra lluvia ligera en varias alcaldías de CDMX

Más Información

La tarde de este miércoles se registra una en varias alcaldías de la .

De acuerdo con el C5, se presenta lluvia ligera en lasAzcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza.

En tanto, la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se prevén lluvias durante la tarde y noche en las demarcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

A través de sus redes sociales, el Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, 12 y B, por lo que los trenes reducen su velocidad para garantizar un trayecto seguro.

