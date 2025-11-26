Más Información
Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos
Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR
"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo
Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 27 de noviembre en la alcaldía Tlalpan.
Bajas temperaturas para la mañana del jueves
En esa demarcación se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 4:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Recomiendan abrigarse adecuadamente
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]