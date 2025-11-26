Más Información
Para este miércoles 26 de noviembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé que después del mediodía haya ambiente cálido a templado, cielo medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica en la Ciudad de México.
Se espera viento frío del norte de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
De acuerdo con el boletín meteorológico, en las próximas 24 horas, se prevé una temperatura máxima de 23° Celsius por la tarde y una mínima de 12° Celsius; con posibilidad de lluvia menor a 15 milímetros.
