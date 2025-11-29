Ecatepec, Méx.— El gobierno de Ecatepec implementó el Operativo Tianguis Navideño para supervisar las medidas de seguridad en los 71 bazares instalados con motivo de las fiestas decembrina.

Más de mil elementos y 300 patrullas de fuerzas federales, estatales y municipales acuden a los diferentes puntos para verificar que no exista venta de bebidas alcohólicas, al tiempo de ofrecer vigilancia para la tranquilidad de comerciantes y consumidores.

Uno de los bazares tradicionales es el de Ciudad Azteca, el cual alcanza una longitud de hasta un kilómetro, que va desde el Boulevard de los Aztecas hasta Teocallis. Ahí, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, encabezó el operativo.

Informó a los comerciantes que los operativos se mantendrán durante toda la temporada navideña, en los que participan también elementos de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

Los negocios de comida deben contar con extintor, una correcta instalación de gas y electricidad, así como con mangueras de alta presión y tanques de gas en buenas condiciones.