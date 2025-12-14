Las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron que la Marcha de la Generación Z, realizada este domingo, congregó a cerca de 300 personas, y que concluyó sin incidentes y con saldo blanco.

Durante el desarrollo de la movilización, y debido a que la plancha del Zócalo capitalino se encuentra ocupada de manera temporal por un bazar de venta, se establecieron medidas de ordenamiento y control preventivo en la zona, con el objetivo de evitar posibles confrontaciones o incidentes, así como de salvaguardar la seguridad de las y los manifestantes, de las personas comerciantes y de la población en general.

Posteriormente, y como resultado del diálogo sostenido entre las y los manifestantes y las autoridades, el contingente arribó hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, donde las personas participantes realizaron su expresión pública de manera pacífica y, una vez concluida, se retiraron de forma ordenada, sin que se registraran incidentes mayores.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la libre manifestación, así como la seguridad de las y los participantes, de las personas usuarias de la vía pública y de los establecimientos ubicados en la zona, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un dispositivo de acompañamiento y seguridad durante el desarrollo de la marcha.

Asimismo, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cierres y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades por donde avanzó el contingente, a fin de facilitar su desplazamiento y reducir afectaciones a la movilidad.

Por su parte, el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por servidoras y servidores públicos de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), la Dirección General de Gobierno (DGG), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS) y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI) acompañó el recorrido para privilegiar el diálogo y la atención oportuna ante cualquier eventualidad.

