Durango, Durango.- En la nueva Clínica Integral de la Mujer se ofrecerá atención especializada a pacientes oncológicas en proceso de recuperación, con un modelo integral que combina tratamiento médico y apoyo emocional.

También se atenderá de manera gratuita a mujeres residentes en el estado con diagnóstico confirmado de cáncer y registradas en el CECAN, se informó cuando el gobernador Esteban Villegas Villarreal, la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso Rivera, la inauguraron.

En el evento se brindará servicios de nutrición, psicología, rehabilitación, clínica de linfedema, clínica de heridas y catéteres, cuidados paliativos y un servicio de pelucas.

Tan solo entre 2024 y lo que va de 2025, más de mil 200 mujeres han recibido tratamiento por linfedema en Durango, lo que refleja la importancia de contar con esta unidad especializada.

Marisol Rosso Rivera destacó el respaldo de la sociedad duranguense y la materialización de una promesa hecha en la edición anterior de la carrera solidaria.

“Aquí está una promesa que realizamos desde el año pasado con la invitación de Marea Rosa 2024, más del millón de pesos que se logró reunir aquí están invertidos, junto con la Secretaría de Salud, a través del CECAN unimos esfuerzos y acabamos de abrir hoy esta clínica”, aseveró.

A su vez, el gobernador Esteban Villegas resaltó el esfuerzo conjunto y anunció más recursos para fortalecer la infraestructura oncológica.

“Le estoy entregando al CECAN 9 millones de pesos, tienen que estar licitándose ya para parte de equipo que hacía falta. No se va a dejar de atender absolutamente a nadie, vamos a estar bien pendientes”, afirmó.

El mandatario recordó los orígenes del centro oncológico y subrayó que ahora toca dejar huella con acciones concretas.

Con esta clínica, Durango refuerza la lucha contra el cáncer de mama y amplía la cobertura de atención para mujeres en tratamiento o en vigilancia médica.

El proyecto representa no solo un logro de la sociedad civil y las autoridades, sino también un símbolo de esperanza y de compromiso con la salud y la vida de miles de duranguenses.

rmlgv