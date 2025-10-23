Más Información

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Billboard Latin Music Awards 2025: sigue aquí el EN VIVO de la alfombra roja

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

El Sistema de Transporte Colectivo informó que efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) resguardaron a un masculino, que presuntamente intentaba .

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 horas de este jueves, cuando la persona descendió a la zona de vías de la interestación Indios Verdes-Deportivo 18 de Marzo, de la , por lo que el área de transportación realizó un corte de corriente, con la finalidad de desenergizar las vías y permitir que el personal de seguridad descendiera a realizar el rescate.

Finalmente, en una rápida acción de diálogo y disuasión, la persona fue asegurada en un puente peatonal que cruza la instalación de la interestación referida.

El STC Metro reconoció la labor de los efectivos de la SSC-CDMX, adscritos a las instalaciones y refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de las personas.

