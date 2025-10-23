El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que efectivos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) resguardaron a un masculino, que presuntamente intentaba atentar contra su integridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 horas de este jueves, cuando la persona descendió a la zona de vías de la interestación Indios Verdes-Deportivo 18 de Marzo, de la Línea 3, por lo que el área de transportación realizó un corte de corriente, con la finalidad de desenergizar las vías y permitir que el personal de seguridad descendiera a realizar el rescate.

Finalmente, en una rápida acción de diálogo y disuasión, la persona fue asegurada en un puente peatonal que cruza la instalación de la interestación referida.

Esta tarde, elementos de la Policía Auxiliar asignados al @MetroCDMX intervinieron oportunamente para evitar que un ciudadano atentara contra su vida.

Gracias a su pronta actuación, se logró resguardar su integridad.

El STC Metro reconoció la labor de los efectivos de la SSC-CDMX, adscritos a las instalaciones y refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de las personas.

