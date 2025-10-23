Más Información

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la mañana de este jueves se suspendió momentáneamente el servicio en la Línea 3, debido al rescate de una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

A través de sus redes sociales, el Metro señaló: “Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”. Minutos más tarde, la dependencia comunicó que la circulación fue restablecida y que todas las estaciones se encuentran en servicio.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la persona involucrada, mientras que personal del STC y servicios de emergencia realizaron las labores correspondientes en la zona para normalizar la operación.

Línea 3 del Metro. Foto: Captura de pantalla
