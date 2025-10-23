Durante la mañana de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las líneas A,7,12,3, 8 y B donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea A, los reportes señalaron en x que fuertes aglomeraciones y lentitud en el servicio: “Línea A a reventar y lenta, ya tiene más de 40 min y no pueden regularizar el avance de trenes, por Dios, urge un cambio de personal más eficiente en el Metro”, escribió una usuaria en redes sociales; otro pasajero agregó: “Sus tiempos están mal, la línea A, ¿cómo es posible que siendo una línea corta se haga 40 min a una hora? Eso sin contar el tiempo que esperas en el andén de La Paz. ¡Busquen estrategias! La Línea 9 con la misma cantidad de estaciones hace 30 min máximo sin complicaciones”., asimismo, otro usuario reportó desde Santa Martha: “Atascado, sin metro, mucho más que 7 min”.

Lee también Desplegarán un operativo especial de seguridad en la Línea 9 del Metro durante el evento de Fórmula 1

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea A, se agiliza el avance de los trenes”.

En la Línea 7, usuarios reportaron demoras similares: “¿Por qué siempre en Línea 7 tienen que estar haciendo base en cada estación que avanza? Si no va atascada y lenta, va haciendo base por cada estación que avanza”, reclamó un pasajero; otra persona señaló: “Línea 7 estación Mixcoac, más de 5 minutos, ¿algún inconveniente nuevamente?”.

El Metro respondió: “Buen día. En este momento la Línea 7 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales”.

Lee también Líder del Sindicato del Metro califica construcción de ciclovía en Tlalpan como "como ocurrente y cosmética"

Respecto a la Línea 12, varios usuarios señalaron que los trenes avanzaban con lentitud y alta saturación: “No se puede subir en Atlalilco, dirección Mixcoac, manden trenes vacíos”, escribió una persona, mientras que otra añadió: “Manden trenes vacíos a la Línea 12, de verdad no se puede subir, pasan llenos, ya llevamos 20 min intentando subir”.

Ante ello, el STC indicó: “Buen día. Al momento la Línea 12 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes”.

La Línea 3 también presentó afectaciones: “¿Iba bien la 3, ahora qué está pasando porque se quedó parada desde Centro Médico?”, escribió un usuario, mientras que otro afirmó: “La Línea 3 no avanza, llevamos parados mucho tiempo en Zapata”; una más añadió: “Y ahora qué pasa en la Línea 3, parados más de 10 en Miguel Ángel de Quevedo dirección Indios Verdes”.

Lee también Tras fuga de agua en colonia Portales, cambiarán 90 metros de tubería, anuncian alcaldía Benito Juárez y Segiagua

En tanto, en la Línea 8, pasajeros señalaron demoras en prácticamente todas las estaciones: “Qué pasa ahora en la Línea 8, en todas las estaciones se viene parando, llevamos 20 minutos en un tramo de 5 a 7 minutos”, expresó un usuario; otro añadió: “Buenos días, Línea 8, trenes con dirección a Garibaldi están parándose de 5 a 7 minutos por estación, ¿pueden informar cuál es el problema?”.

El STC contestó: “Buen día. Al momento la Línea 8 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora”.

Usuarios de la Línea B también reportaron retrasos y saturación: “Jajaja Línea B, todavía que vas llena, vas haciendo base en cada estación, cómo ustedes no van parados, siendo aplastados, pisoteados, con calor, empujados y todavía tarde”, escribió un pasajero; otro agregó: “Haciendo base en la Línea B, más de 10 min para pasar y atascado”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL