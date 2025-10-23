Tras haber sido reconocida por su labor dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la oficial Belén Álvarez asegura que las mujeres sí pueden ayudar a la ciudadanía en sus tareas como uniformadas.

“Demostrarles que como mujeres sí podemos apoyar y que la ciudadanía puede confiar en nosotras, todas estamos para apoyarlos”, dice.

La integrante de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC es una de los elementos que fueron reconocidos este jueves 23 de octubre, por la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, y por el jefe de la Policía local, Pablo Vázquez.

Lee también: Autoridades clausuran fiesta clandestina con 500 jóvenes en colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc; hay 3 detenidos

El reconocimiento que recibió fue por ayudar a una mujer a dar a luz dentro de un coche, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Aquel día de junio, en la esquina de las avenidas Arcos de Belén y Balderas, una mujer a bordo de un taxi solicitó la ayuda de la oficial Álvarez, quien aplicó por primera vez la capacitación que recibió en la corporación para apoyar en labores de parto.

“No alcanzó a llegar la médica y pues tuve que apoyarla en cuestión de que ya había tenido la ruptura de la fuente y al ver que ya venía la cabecita del bebé, ver cómo podía auxiliarla”, recuerda.

Lee también: Benito Juárez se mantiene como la alcaldía con mayor percepción de seguridad de toda la CDMX

La mujer con 5 años dentro de la corporación recibió mensajes de felicitación de parte de su familia durante la entrega de los reconocimientos, registrada la mañana de este jueves, lo cual la hizo calmar sus nervios, aseguró.

Belén Álvarez pide a los capitalinos dar un voto de confianza en la Policía capitalina.

“Muchas gracias por confiar en nosotros. A los ciudadanos, decirles que no todos somos iguales y que me siento orgullosa portando este uniforme y de que me reconozcan la labor”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr