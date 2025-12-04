Más Información
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua
Cuautitlán Izcalli, Mex.- Las empresas Alstom Ferroviaria México S.A de C.V, CAF México S.A de C.V y CRRC Zhuzhou Locomotive CO., LTD., participan en la licitación pública internacional para la adquisición de 47 trenes de pasajeros para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo.
La presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública internacional abierta electrónica No. LA-09-D00-009D00999-I-53-2025, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, se llevó a cabo este miércoles en la sala de juntas de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Las compañías presentaron sus propuestas económicas para la adquisición de 47 trenes DMU de pasajeros, equipados con ERTMS, que incluya: puesta en servicio, mantenimiento y equipamiento de talleres para los tramos de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo.
Lee también Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T
Zhuzhou Locomotive CO., LTD, empresa que obtuvo el fallo para 15 trenes del proyecto AIFA-Pachuca, participa con una propuesta global para los trenes México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo de 23 mil 911 millones 769 mil 552.72 pesos.
Mientras que CAF S.A de C.V, actual concesionaria del Tren Suburbano, presentó propuesta de 24 mil 366 millones 068 mil 149.81 pesos.
Y la compañía Alstom Ferroviaria México S.A de C.V de 20 mil 171 millones 045 mil 505.47 pesos.
Lee también Línea A del Metro suma 13 suspensiones en el servicio
El fallo será dado a conocer el próximo jueves 11 de diciembre, a las 5:30 de la tarde y puede ser diferido, por un plazo que no exceda los 20 días naturales de la fecha establecida previamente.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]