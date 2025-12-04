Cuautitlán Izcalli, Mex.- Las empresas Alstom Ferroviaria México S.A de C.V, CAF México S.A de C.V y CRRC Zhuzhou Locomotive CO., LTD., participan en la licitación pública internacional para la adquisición de 47 trenes de pasajeros para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo.

La presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública internacional abierta electrónica No. LA-09-D00-009D00999-I-53-2025, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, se llevó a cabo este miércoles en la sala de juntas de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Las compañías presentaron sus propuestas económicas para la adquisición de 47 trenes DMU de pasajeros, equipados con ERTMS, que incluya: puesta en servicio, mantenimiento y equipamiento de talleres para los tramos de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo.

Zhuzhou Locomotive CO., LTD, empresa que obtuvo el fallo para 15 trenes del proyecto AIFA-Pachuca, participa con una propuesta global para los trenes México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo de 23 mil 911 millones 769 mil 552.72 pesos.

Mientras que CAF S.A de C.V, actual concesionaria del Tren Suburbano, presentó propuesta de 24 mil 366 millones 068 mil 149.81 pesos.

Y la compañía Alstom Ferroviaria México S.A de C.V de 20 mil 171 millones 045 mil 505.47 pesos.

El fallo será dado a conocer el próximo jueves 11 de diciembre, a las 5:30 de la tarde y puede ser diferido, por un plazo que no exceda los 20 días naturales de la fecha establecida previamente.

