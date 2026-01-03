Ecatepec, Mex.- Elementos de la policía municipal rescataron a un bebé que fue golpeado por su papá y quien intentó arrojarlo de un segundo piso, mientras que a la madre la detuvieron también por el presunto delito de violencia familiar y encubrimiento.

Los hechos se registraron en una casa localizada en la calle Durango de la colonia Jardines de Morelos, donde ocurrió el reporte de que un hombre pretendía arrojar a su hijo desde el segundo piso.

Vecinos del lugar lograron impedir el acto y comenzaron a golpear al hombre, sin embargo, elementos del Sector 13 se trasladaron y detuvieron a quien identificaron como Johetzi “N” de 33 años.

La pareja del individuo, Maricruz “N”, contó a la policía local que el hombre golpeó a su bebé de 1 mes y 3 semanas de nacido, por lo que solicitó el traslado del agresor al Ministerio Público.

Debido a las lesiones, el bebé necesitó ser llevado a un hospital, determinaron paramédicos municipales.

A Johetzi “N” lo llevaron al Ministerio Público. Sin embargo, la madre del menor se arrepintió de interponer la denuncia y además se negó a llevar al neonato a un nosocomio.

Ante ello, los uniformados municipales la detuvieron, ya que, al no hacer la denuncia correspondiente, incurría en los presuntos delitos de violencia familiar y encubrimiento.

En cumplimiento con los protocolos de actuación, se notificó que el menor quedaría bajo el resguardo del DIF Ecatepec, informó el gobierno municipal y agregó que al bebé lo llevaron al Hospital General de Zona 196 del IMSS para su debida atención.

