Más Información

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

Ningún país está a salvo de una posible intervención de EU, señala experta; ataque a Venezuela sienta "precedente negativo"

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Maduro ya está en EU; avión que lo traslada aterriza en Nueva York

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Estados Unidos descabeza al gobierno de Venezuela; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

EU ocupará el vacío que deja Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta la transición

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Captura de Maduro: Así es el USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que traslada al líder venezolano a EU

Ecatepec, Mex.- Elementos de la policía municipal que fue golpeado por su papá y quien intentó arrojarlo de un segundo piso, mientras que a la madre la detuvieron también por el presunto delito de .

Los hechos se registraron en una casa localizada en la calle Durango de la , donde ocurrió el reporte de que un hombre pretendía arrojar a su hijo desde el segundo piso.

Vecinos del lugar lograron impedir el acto y comenzaron a golpear al hombre, sin embargo, elementos del Sector 13 se trasladaron y detuvieron a quien identificaron como Johetzi “N” de 33 años.

La pareja del individuo, Maricruz “N”, contó a la policía local que el hombre golpeó a su bebé de 1 mes y 3 semanas de nacido, por lo que solicitó el traslado del agresor al Ministerio Público.

Leer también:

Debido a las lesiones, el bebé necesitó ser llevado a un hospital, determinaron paramédicos municipales.

A Johetzi “N” lo llevaron al Ministerio Público. Sin embargo, la madre del menor se arrepintió de interponer la denuncia y además se negó a llevar al neonato a un nosocomio.

Ante ello, los uniformados municipales la detuvieron, ya que, al no hacer la denuncia correspondiente, incurría en los presuntos delitos de violencia familiar y encubrimiento.

En cumplimiento con los protocolos de actuación, se notificó que el menor quedaría bajo el resguardo del DIF Ecatepec, informó el gobierno municipal y agregó que al bebé lo llevaron al Hospital General de Zona 196 del IMSS para su debida atención.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]