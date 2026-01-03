Un incendio se registró en un local y un árbol en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejando un saldo blanco.

El fuego fue combatido en un principio por personas presentes en la zona hasta la llegada de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

A su llegada, los "vulcanos" realizaron labores para controlar el fuego que se registró en una de las salidas de la Línea A del Metro.

Tras varios minutos bomberos, ciudadanos y elementos de la Policía Bancaria en Industrial controlaron el fuego en el Cetram.

