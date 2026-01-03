Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Maduro enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en EU: Pam Bondi; "enfrentarán todo el rigor de la justicia"

Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela: María Corina Machado; Trump analizará una posible presidencia de la líder opositora

Un incendio se registró en un local y un árbol en inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejando un saldo blanco.

El fuego fue combatido en un principio por personas presentes en la zona hasta la llegada de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

A su llegada, los "vulcanos" realizaron labores para controlar el fuego que se registró en una de las salidas de la Línea A del Metro.

Tras varios minutos bomberos, ciudadanos y elementos de la Policía Bancaria en Industrial controlaron el fuego en el Cetram.

