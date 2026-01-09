Cuautitlán Izcalli, Méx.— Los camioneros de transporte de carga que transitan sobre la autopista México-Querétaro implementan el uso de GPS y cámaras de seguridad en las cabinas, a fin de inhibir el robo de las unidades; sin embargo, estas acciones resultan insuficientes ante el uso de tecnología por parte de la delincuencia organizada y por la violencia en los atracos, indicaron.

Ramón Rivera, conductor de transporte de carga, comentó a EL UNIVERSAL que busca proteger no sólo su trabajo, sino también su vida, ya que “los ladrones son cada vez más agresivos y en la 57 [autopista México-Querétaro] hay muchos puntos ciegos que ellos aprovechan para atacar”.

Rivera sale de un centro de distribución logística de una plaza comercial ubicada en la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, en el pueblo de Santa Bárbara, y de ahí maneja hacia la Ciudad de México, cruzando por la México-Querétaro, pasando por tramos de Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli.

El transportista contó que en 16 años al frente de un tractocamión le ha tocado ser robado en dos ocasiones. En una de ellas localizaron la caja vacía y abandonada en el municipio de Tultitlán; lo despojaron cuando manejaba por la México-Querétaro, a la altura del Circuito Exterior Mexiquense, en diciembre de 2024.

“Esa vez me acuerdo que sólo se me cerró un carro y frené por el reflejo de no llevármelo. Y en eso se bajaron de volada unos fulanos y uno se subió de mi lado y me apuntó con una pistola. Me dijo que me bajara en chinga y ahí me dejaron botado. Pasaron cinco o seis días y en la empresa llegó la notificación de que habían encontrado la caja en Tultitlán. El tracto ese sí lo desaparecieron, nunca se encontró”, narró el transportista.

Agregó que la empresa tiene monitoristas que siguen la ruta del GPS y cuando el vehículo tarda en moverse, aunque sea por tráfico intenso, de inmediato le llaman para que informe sobre las novedades del servicio, incluso pueden apagar el motor vía remota y eso puede complicarse si los ladrones usan inhibidores de señal.

Francisco Vargas, exoperador de transporte de carga, contó que a pesar de que nunca lo asaltaron estando al volante, decidió dedicarse a otra cosa debido a los constantes robos que le tocó saber que ocurrían a sus compañeros de trabajo.

“Para muchos es sabido que del kilómetro 80 al 107 es una zona caliente, es donde normalmente se dan los asaltos porque tienen la facilidad de salirse al Arco Norte. Y de Perinorte a Tepotzotlán, porque se pueden ir hacia el Circuito Exterior Mexiquense”, mencionó.

En su cruce por el Estado de México, la autopista México-Querétaro atraviesa por Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca, Soyaniquilpan, Jilotepec y Polotitlán, mismos que en conjunto contabilizan 629 denuncias por robo a transporte de carga, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al corte de noviembre de 2025. Sólo Cuautitlán Izcalli concentra 385 querellas.

Como parte de las acciones implementadas por la Operación Senda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aseguró una empresa de rastreo satelital ubicada en Naucalpan. Indagatorias contra el robo a transporte de carga revelaron que trabajadores del lugar enviaban información a grupos criminales sobre la ubicación en tiempo real de unidades para que pudieran ser robadas.