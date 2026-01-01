La alcaldía Cuauhtémoc informó que durante 2025 logró el retiró de 2 mil 396 vehículos en condición de abandono, ubicados en distintas colonias de la demarcación, lo que representa un promedio de seis retiros diarios.

Esto a través de los dispositivos de chatarrización que buscan liberar banquetas, mejorar la movilidad y eliminar focos de inseguridad.

En un comunicado, la demarcación indicó que de este total 405 unidades fueron llevadas al depósito vehicular durante los operativos realizados por parte de elementos de la Policía Auxiliar (PA) del sector 64 "Orión" adscritos a la alcaldía y de funcionarios del área de Vía Pública.

Además, mil 991 fueron retirados por sus propietarios tras recibir notificación durante los despliegues operativos que se realizaron en las colonias: Algarín, Asturias, Atlampa, Buenavista, Buenos Aires, Centro, Condesa, Doctores, Esperanza, Ex Hipódromo Peralvillo, Felipe Pescador, Guerrero e Hipódromo.

Así como Juárez, Morelos, Obrera, Paulino Navarro, Peralvillo, Roma Norte, Roma Sur, San Rafael, San Simón Tolnahuac, Santa María Insurgentes, Santa María la Ribera, Tránsito, Tlatelolco y Valle Gómez.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, destacó que estas acciones son parte de una política permanente de recuperación del espacio público.

"Cada vehículo abandonado que retiramos es un espacio que recuperamos para la comunidad. La chatarra genera inseguridad, afecta la movilidad y propicia la delincuencia. En Cuauhtémoc no vamos a permitirlo", dijo.

