Naucalpan, Méx.— El proceso para la certificación de operadores del transporte público en el Estado de México iniciará el próximo 19 de enero, como parte de una estrategia integral para elevar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad vial y avanzar hacia la profesionalización del sector, informó el secretario de Movilidad estatal, Daniel Sibaja González.

El funcionario explicó que esta certificación tiene como objetivo dotar a las y los choferes de mayores herramientas técnicas, normativas y operativas, que les permitan ofrecer un servicio más eficiente, seguro y con mayor responsabilidad hacia las personas usuarias.

Detalló que la capacitación se impartirá a través de los Institutos de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), organismos con validez oficial y experiencia en formación laboral.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), el costo de la certificación será de 340 pesos y tendrá una vigencia de dos años, lo que permitirá que las y los operadores mantengan conocimientos actualizados sin que represente una carga financiera excesiva.

“La intención es que este proceso no se perciba como un mecanismo recaudatorio, sino como una herramienta de formación”, afirmó el secretario.

El inicio de este proceso ocurre tras el ajuste a la tarifa del transporte público, que entró en vigor el 15 de octubre de 2025, conforme al acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, mediante el cual la tarifa mínima se fijó en 14 pesos por los primeros cinco kilómetros recorridos.

La certificación de operadores se encuentra prevista en el Código Administrativo del Estado de México y en el Reglamento del Transporte Público y Servicios Conexos, ordenamientos que establecen la obligación de profesionalizar, actualizar y certificar al personal encargado de la prestación del servicio.

Daniel Sibaja señaló que esta medida busca sentar las bases para un cambio estructural en el sistema de transporte público, colocando en el centro la seguridad de las personas usuarias, el cumplimiento de la normatividad y la dignificación del trabajo de las y los operadores.