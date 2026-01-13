Más Información

Tlalnepantla, Méx-. El Gobierno del Estado de México construirá seis cruces seguros en vialidades conflictivas de Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Nezahualcóyotl para proteger a ciclistas y peatones, como parte del de la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo a información de la Secretaría de Movilidad, los cruces se ubicarán de la siguiente manera: uno en Ecatepec, dos en Tlalnepantla, dos en Toluca y uno en Nezahualcóyotl.

Estas intervenciones se suman a la construcción de cuatro nuevas ciclovías en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Jilotepec, así como al mantenimiento de las rutas existentes en la región entre ellas las que se encuentran la ubicada en Avenida Central, del metro Nezahualcóyotl al metro Plaza Aragón; Avenida Gobernadora y Avenida Calzada de la Viga, en Ecatepec.

Así como la ciclovía que van de la Avenida Nezahualcóyotl al Circuito Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl, y la de Avenida Benito Juárez, en San Mateo Atenco, en el tramo de la Avenida Solidaridad las Torres a la Calle de Francisco I. Madero.

El proyecto está financiado con recursos del Fideicomiso para la Movilidad de Ciclistas y Transeúntes (Fimocyt), con un presupuesto total de 113 millones de pesos, de los cuales 60% se destinará a infraestructura y 40% a difusión y seguridad vial.

El plan también involucra a colectivos ciclistas, académicos y autoridades municipales para definir prioridades y plantear soluciones concretas que aumenten la seguridad de ciclistas y peatones.

