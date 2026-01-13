Ante el anuncio de que se prevé abrir en tres semanas un tramo de la ciclovía La Gran Tenochtitlan, ciclistas externaron dudas sobre la operatividad debido a la condición del asfalto del carril confinado de la vía rápida, que las zonas de tránsito sean seguras para la convivencia con automovilistas y los límites de velocidad que mantiene la Calzada de Tlalpan.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Areli Carreón, de la comunidad Bicitekas, indicó que entre las preocupaciones que tienen es la garantía de la seguridad en tramos clave, donde la convivencia con el automovilista es inevitable, además se desconoce si se estima cambiar el límite máximo de velocidad de esta vialidad.

“Actualmente está en 80 kilómetros por hora, porque la clasificación de esa vía está como de acceso controlado, no hay manera que a esas velocidades convivan ciclistas y automóviles de manera segura; entonces, es un hecho incontrovertible desde hace muchos años que Tlalpan no tiene ese nivel de servicio, o sea, aunque quisieras, no puedes ir a esa velocidad simple y llanamente por la dinámica de la vialidad y no es una calle de acceso controlado.

“Claramente no es una vía de acceso controlado y, pues, no debería mantener esa clasificación y ese límite máximo, entonces tiene que bajar la velocidad a 50 kilómetros por hora, es decir, la reclasificación tiene que ser a vía primaria y con un tope máximo de velocidad de 50”, sostuvo.

Fernando, ciclista recurrente que transita por Tlalpan, cuestionó la efectividad de la ciclovía del paso a desnivel para cruzar Tasqueña.

“Hay que pasar por debajo del puente porque no hay otra manera de cruzar. Además, ya está marcada la señalética de la ciclovía, pero dudo que la misma dinámica de paso permita que respeten los automóviles el carril confinado”, señaló.

Armando es otro ciclista que se calificó como primerizo, apuntó que está de acuerdo con la ciclovía porque da opciones para otras formas de trasladarse; sin embargo, señaló que hay tramos donde el carril presenta daños, incluso hay coladeras que se mueven o bordes desnivelados.

Ciclistas cuestionan la efectividad de la ciclovía en el paso a desnivel para cruzar Tasqueña, donde deben convivir con automóviles y camiones. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Hay tramos que sientes en la bici como que no está nivelado. Y si hay tramos donde no hay macetas, quizás pueda generar algo de inseguridad para quienes vamos comenzando”, expuso.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que la ciclovía ya se encuentra trazada hasta el estadio Banorte, sede de la justa mundialista.

A la par conviven con las obras del sendero seguro que se mantienen en desarrollo en baquetas de esta vialidad. Este carril ciclista irá de Metro Chabacano a Renato Leduc.

Diego también refirió el temor de que automovilistas no respeten el paso ciclista, “pasé por el desnivel para cruzar Tasqueña por abajo, y sí me tocaron un buen de camiones de los morados y de los que van entrando para llegar a la terminal del sur.

“Yo creo que sí forzosamente tienen que bajarle de la velocidad. Da un poco de miedo, pero si esto quieren que sea transitado y utilizado, tienen que dar garantías de seguridad”, refirió.

El 6 de enero, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmó que la ciclovía lleva un avance de 95% y adelantó que a más tardar en tres semanas se abrirá el primer tramo al público.

Algunos ciclistas consideran que la condición del asfalto del carril confinado no es segura para ellos. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL