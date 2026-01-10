La rehabilitación de los 22 pasos a desnivel que conectan ambos sentidos de la calzada de Tlalpan del lado de la alcaldía Benito Juárez, “por un tema de tiempo”, se realizará después del Mundial de Futbol 2026, informó el director general de Servicios Metropolitanos S.A de C.V (Servimet) del Gobierno capitalino, Carlos Mackinlay.

Así como la desocupación temporal de los más de 300 locatarios que trabajan en estos pasos peatonales, con los que confió que se llegará a un acuerdo que convenga a ambas partes.

“Los 22 de Benito Juárez vienen para después del Mundial. Así es que vamos a decir que no hay tanta prisa, pero estamos trabajando con ellos (locatarios)”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario indicó que esto fue por decisión de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), debido a las obras de la Calzada Flotante, proyecto que acompaña la rehabilitación de los pasos a desnivel.

“La realidad es que no se puede hacer desde Tlaxcoaque hasta Tasqueña antes del Mundial, entonces se decidió partir en dos la obra”, declaró.

Indicó que se prevé que las obras correspondientes a los pasos a desnivel en Benito Juárez duren el doble de lo que en la alcaldía Cuauhtémoc, que será de aproximadamente seis meses, y se avance de 10 en 10.

Carlos Mackinlay explicó que con una inversión promedio de 10 millones de pesos por paso a desnivel, se apuntalarán estos espacios para soportar las obras de la Calzada Flotante, además de rehabilitarlos, colocarles medidor de luz, agua y contratar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues reconoció que se habían vuelto puntos de inseguridad.

“Estamos recuperando unos pasos que nosotros como Gobierno descuidamos durante muchos años, eso lo reconocemos, lo reconoce la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo reconoce todo el mundo (...), pero ahora con esto se va a disminuir la ruptura que había entre el poniente y el oriente de la Ciudad, que la calzada de Tlalpan ha contribuido a esa disminución, pero con unos pasos a desnivel bonitos y en buen estado va a hacer que la gente del oriente cruce al poniente y viceversa”, aseveró.

Respecto a los más de 300 comerciantes que venden en estos pasos a desnivel, el titular de Servimet señaló que se les apoyará reubicándolos a plazas comerciales —con apoyo para su mudanza temporal—, así como un seguro para el desempleo y con créditos de hasta 50 mil pesos del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) de la Ciudad de México.

A favor de la rehabilitación

Este martes EL UNIVERSAL publicó que el secretario de la Asociación de Comerciantes de los Pasos a Desnivel de Coruña y Napoleón de la Calzada de Tlalpan A.C., José Antonio Peralta, indicó que los locatarios se rehusan a desocupar estos espacios porque no les conviene en cuestión de clientes y apoyo.

Mackinlay señaló que esta oposición se debe a que, según le han comentado los locatarios, Peralta cobra 2 mil 600 pesos al mes por la renta de cada uno de los 40 locales ubicados en Coruña y Napoleón.

“Nosotros vamos a rentar los pasos a desnivel, ¿y sabes en cuánto te lo vamos a rentar? en 147 pesos por metro cuadrado. Un local de tres por tres te va a costar cerca de 750 pesos por mes”, concluyó.